Axel Springer tauscht „Bild“-Chefredaktion aus

Etwas deutlicher wurde Senst zuvor in einer internen Mail an die Belegschaft, ehe er zusammen mit Horn in einer Schaltkonferenz über die Neuerungen informierte. Die „Bild“-Strukturen müssten radikal verändert und weiterentwickelt werden, damit die Marke weiter wachsen könne, hieß es in der Mail, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. „Dazu gehören Klarheit und Verlässlichkeit in der Führung und Verantwortung“, schrieb Senst.