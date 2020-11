B62 nach A49-Protestaktion wieder freigegeben

STADTALLENDORF - Nach mehrtägiger Sperrung wegen einer Protestaktion mit einem Stahlseil gegen den A49-Weiterbau ist die Bundesstraße 62 in Mittelhessen wieder für den Verkehr frei. Unter das Seil sei eine Art Gerüst gebaut worden, so dass es nicht mehr auf die Straße fallen könne, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die seit Donnerstag bestehende Sperrung zwischen Stadtallendorf-Niederklein und Kirtorf-Lehrbach sei aufgehoben worden.