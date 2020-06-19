Freitag,
19.06.2020 - 02:00
3 min
Babenhausen hofft weiter auf Aufstufung
Die Stadt nimmt einen neuen Anlauf beim Land, um doch noch Mittelzentrum zu werden. Die CDU plant derweil schon für die Zukunft.
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