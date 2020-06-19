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Freitag, 19.06.2020 - 02:00
3 min

Babenhausen hofft weiter auf Aufstufung

Die Stadt nimmt einen neuen Anlauf beim Land, um doch noch Mittelzentrum zu werden. Die CDU plant derweil schon für die Zukunft.

Von Ursula Friedrich
Die Konversion der Babenhäuser Kaserne gilt als Jahrhundertprojekt. Und stellt ein gewichtiges Argument dar, denn Babenhausen will Mittelzentrum werden. Foto: Ursula Friedrich

Die Konversion der Babenhäuser Kaserne gilt als Jahrhundertprojekt. Und stellt ein gewichtiges Argument dar, denn Babenhausen will Mittelzentrum werden. (Foto: Ursula Friedrich)

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