Baby-Boom im Reptilienhaus: Schlange bekommt 42 Junge

Unteruhldingen (dpa) - . Eine fast drei Meter lange Boa hat in einem Reptilienhaus am Bodensee 42 Schlangen-Babys auf die Welt gebracht. „Weil sie immer dicker geworden ist, musste die Geburt eingeleitet werden“, sagte Peter Kisser, der das Reptilienhaus in Unteruhldingen betreibt. Für ihn und seine Mitarbeiter sei der Baby-Boom eine große Überraschung gewesen. „Wir hatten mit 20 bis 30 Jungen gerechnet, was für so eine Schlangenart üblich wäre“, sagte der Experte. Doch am 13. April seien dann immer mehr Jungen auf die Welt gekommen. Schlangen-Mama Hermine sei wohlauf.