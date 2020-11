«Bachelor»-Paar Mangold und Lange hat sich getrennt

Andrej Mangoldt und Jennifer Lange 2019 beim Reittunier CHIO. Foto: Henning Kaiser/dpa (Bild: dpa) (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Berlin - Der RTL-«Bachelor» Andrej Mangold und seine Partnerin Jennifer Lange haben sich getrennt. Das gaben beide am Sonntag in ihren Instagram-Storys bekannt. Mangold und Lange hatten sich vor knapp zwei Jahren in der Datingshow kennengelernt und waren ein Paar geworden.

Lange hatte damals die letzte Rose vom «Bachelor» bekommen. Sie hätten sich im Guten getrennt und seien dankbar für die gemeinsame Zeit, teilten nun beide mit. Zu den Gründen für die Trennung sagten sie nichts. «Da dies ein sehr privates Thema ist und auch bleiben soll, möchten wir keine weiteren Fragen dazu beantworten und unsere Privatsphäre wahren», hieß es weiter.

Nach der Sendung hatte Mangold noch beim Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt gespielt, sich aber im September 2019 aus dem Profisport verabschiedet. Zuletzt hatten Lange und Mangold an der RTL-Reality-Show «Das Sommerhaus der Stars» teilgenommen.

