Bad Schwalbach: Getränke für Alltagshelden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD SCHWALBACH - (sus). Auch der Getränkehändler Karl Eierle GmbH hat eine Aktion zugunsten des medizinischen Personals in Corona-Zeiten gestartet, um „Danke“ zu sagen. In Kooperation mit der Getränkeindustrie habe man in den vergangenen Tagen kostenlose Erfrischungen an Helfer ausgeliefert, berichtet Christoph Kienle. Unter anderem kam das dem Personal eines Altenheims in Taunusstein und der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes Bad Schwalbach zugute. Nächste Adressaten seien das Krankenhaus Rüdesheim und das Seniorenheim in Michelbach. Auch sein Unternehmen treffe die Krise hart, so Kienle, doch könne man sie nur gemeinsam meistern.