Dienstag, 19.05.2020 - 03:00
3 min
Bad Schwalbach: Proben in der Opernakademie gehen weiter
Von Hendrik Jung
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GEPLANTE KONZERTTERMINE
20. September, 18 Uhr, Alleesaal: Von Paris über Wien nach Berlin
17. Oktober, 19.30 Uhr, Kurhaus: Jubiläumskonzert 15 Jahre Opernakademie
23. Oktober, 19.30 Uhr, Alleesaal: Zweimal Solo im Duett
7. November, 19.30 Uhr, Kurhaus: Zwischen Wald und Reben
Im Vorverkauf erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen unter: www. internationale-opernakademie.de
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23. Oktober, 19.30 Uhr, Alleesaal: Zweimal Solo im Duett
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Im Vorverkauf erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen unter: www. internationale-opernakademie.de