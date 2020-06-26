Badebetrieb im Marbachstausee fällt aus

Der Marbachstausee bleibt in diesem Jahr im Odenwaldkreis gesperrt. Wegen der Corona-Pandemie wird er wie ein Freibad behandelt.
Weniger Wasser im See: Wegen technischer Überprüfungen ist der Wasserpegel des Marbachstausees abgesenkt worden. Bis Ende der Woche sollte er aber wieder auf normalem Level sein. So oder so ist Baden dort in dieser Saison verboten. Foto: Dirk Zengel
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WO BADEN?
Die drei Freibäder der Stadt
Oberzent - in Beerfelden, Finkenbach und Hetzbach - werden diese Saison nicht öffnenGründe sind (wie berichtet) die strengen Hygiene- und Abstandsregeln infolge der Corona-Pandemie, die einen erhöhten Aufwand an Personal und Kosten verursachen würden. Zum Um- und Durchsetzen dieser Auflagen sehen sich die ehrenamtlich aufgestellten Schwimmbadvereine in Oberzent personell und die Kommune finanziell nicht in der Lage. Schwimmfreunde können ausweichen zum Beispiel auf die Freibäder in Erbach, Michelstadt, Güttersbach oder Vielbrunn (big)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 26.06.2020 um 00:00 Uhr publiziert.