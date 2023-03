Baden-Baden: Mammutoper „Frau ohne Schatten“ wird aufgeführt

Die Osterfestspiele Baden-Baden werden von 2026 an künstlerisch neu ausgerichtet: Die Berliner Philharmoniker wechseln dann zurück nach Salzburg. Man gehe mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“, so ein Sprecher des Orchesters. In drei Jahren wird es dann wieder bei dem Salzburger Festival spielen, das der damalige Chefdirigent Herbert von Karajan 1967 mit den Philharmonikern gegründet hatte. Trotz Rückkehr zur „Uralt-Tradtition“ sollen die Beziehungen zu Baden-Baden nicht abreißen, wo man noch „drei fantastische Festspiele“ gestalten will.