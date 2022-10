Bahn stellt kompletten Fernverkehr in Norddeutschland ein

(Symbolbild: dpa)

BERLIN - Eine technische Störung führt nach Angaben der Deutschen Bahn in Norddeutschland derzeit zum kompletten Stillstand im Fernverkehr. Betroffen seien alle ICE- sowie IC- und EC-Züge in Norddeutschland, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit.

Reisende sollten deutlich längere Reisezeiten einplanen, hieß es.