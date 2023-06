Bahnbrücke über Emscher nach Unwetter abgesackt

Die Bahnbrücke, die nun abgesackt ist, überquert genau in dem vom Hochwasser betroffenen Bereich die Emscher. Sie war bereits am Freitagmorgen gesperrt worden. Am Freitagnachmittag hatte die Emschergenossenschaft eigentlich vorsichtig Entwarnung gegeben. Trotzdem sackte am Freitagabend die Eisenbahnbrücke an einer Seite ab. „Wir gehen jetzt diverse Szenarien durch, wie wir da weiter vorgehen“, sagte ein Sprecher des Emscherverbands.