Ball des Sports: Zwei Shooting-Stars bei Mitternachtsshow

Auf der Bühne gibt sie alles und ist bisweilen selbst zu Tränen gerührt: Ausnahmekünstlerin Zoe Wees. Archivfoto: dpa

WIESBADEN - Sie gehört zu den Shooting-Stars der internationalen Musikszene: Sängerin Zoe Wees ist ein Star, der keinen Star-Klischees entspricht. Am heutigen Ballabend sorgt die international erfolgreiche Newcomerin aus Hamburg zusammen mit dem deutschen Singer-Songwriter Michael Schulte bei der Mitternachtsshow für Gänsehautmomente, bevor sie dann zu Konzerten nach New York und Chicago aufbricht.

Zoe Wees stammt aus dem Hamburger Stadtteil Dulsberg, ist dort bei ihrer Mutter aufgewachsen und zur Schule gegangen, die sie aber nicht abgeschlossen hat. Der Drang, Musik zu machen, war stärker. Sie wollte einfach nur singen. Bei der TV-Castingshow "The Voice Kids" fällt Wees 2017 auf. Gewonnen hat sie den Wettbewerb zwar nicht, mit Coverversionen bekannter Stars wie Lewis Capaldi und James Bay sammelt die Hamburgerin aber eine breite Fanbasis mit Hunderttausenden Followern auf Instagram und TikTok. 2020 veröffentlichte sie ihre erste eigene Single "Control" und wird damit zum Weltstar - und das, obwohl sie wegen Corona noch kein einziges Live-Konzert gegeben hatte.

Auftritte in bekannten US-Late-Night-Shows folgen. In "The Tonight Show" performt sie mit Kult-Moderator Jimmy Fallon ihre Single "That's How It Goes". Bei den American Music Awards singt sie - als erste deutsche Sängerin überhaupt - ihren Song "Girls Like Us". Im Frühjahr 2022 tourte Wees durch Europa und gerade hat sie ihre neue Single "Third Wheel" veröffentlicht. Im Sommer spielt die 20-Jährige mehrere Clubshows in Amerika und steht unter anderem beim Festival Lollapalooza in Chicago auf der Bühne. Im November stehen weitere Konzerte in Deutschland an.

Ihren Vater lernte Zoe Wees erst mit 16 Jahren kennen. In ihren Texten verarbeitet sie persönliche Erfahrungen, in "Control" etwa die Rolando-Epilepsie, die bei ihr als Kind diagnostiziert wurde. Auf ihrer ersten EP "Golden Wings" stehen Themen wie Inklusion, Sichtbarkeit, Ängste und Selbstliebe im Mittelpunkt. Beim "Eurovision Song Contest 2021 - Countdown für Rotterdam" singt sie mit Singer-Songwriter Michael Schulte im Duett dessen Erfolgshit "You Let Me Walk Alone", mit dem er 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertrat und mit 340 Punkten einen fantastischen vierten Platz belegte. Übrigens auch so ein ehemaliges "The Voice"-Talent, das jetzt internationale Bühnen erobert. Entdeckt hat das Musiktalent niemand geringeres als "Reamonn"-Frontmann Rea Garvey - über dessen YouTube-Videos. Seitdem geht auch Michael Schulte unbeirrt seinen Weg, hat schon Superstars wie Ed Sheeran als Nummer eins der Charts abgelöst und wurde unter anderem mit dem Publikums-Bambi ausgezeichnet.

Wie gut die Stimmen der beiden Chart-Stürmer zusammenpassen, erleben Ballbesucher hautnah - genießen Sie es!