Donnerstag,
26.03.2020 - 02:30
2 min
Band Lichtenberg plant Online-Konzert
Wegen der Coronakrise plant die Ober-Ramstädter Mundart-Rockband Lichtenberg, ihr ursprünglich für 2. Mai im Lorscher Sapperlot-Theater geplantes Konzert online zu spielen.
Von Christina Kolb
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
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