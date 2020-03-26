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Donnerstag, 26.03.2020 - 02:30
2 min

Band Lichtenberg plant Online-Konzert

Wegen der Coronakrise plant die Ober-Ramstädter Mundart-Rockband Lichtenberg, ihr ursprünglich für 2. Mai im Lorscher Sapperlot-Theater geplantes Konzert online zu spielen.

Christina Kolb: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Von Christina Kolb
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Die Bandmitglieder von Lichtenberg arbeiten trotz Corona Krise jeder für sich alleine weiter an neuen Songs und spielen ihre Tonspur ein. Hier Keyboarder Thomas Markowic, der in der Band auch Trompete und Akkordeon spielt. Foto:Julia Markowic

Die Bandmitglieder von Lichtenberg arbeiten trotz Corona Krise jeder für sich alleine weiter an neuen Songs und spielen ihre Tonspur ein. Hier Keyboarder Thomas Markowic, der in der Band auch Trompete und Akkordeon spielt. (Foto:Julia Markowic)

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