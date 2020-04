Banger Blick auf die Ostertage im Kreis Darmstadt-Dieburg

"Ostern steht vor der Tür, das Wetter ist traumhaft, die Infektionszahlen steigen nicht mehr so schnell, wie in den vergangenen Wochen. Von Entspannung kann man noch nicht sprechen - und deshalb habe ich eine große Bitte an alle: Haltet Euch weiterhin an die Ausgangsbeschränkungen, haltet Abstand zueinander, haltet die Hygieneempfehlungen ein. Nutzt die Osterfeiertage, um Zeit im eigenen Garten oder auf dem Balkon zu verbringen. Nur wenn wir uns alle weiterhin an die Vorgaben halten, können wir dazu beitragen, uns und andere zu schützen." (tb)