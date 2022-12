Bares für Rares: Wer ist eigentlich Bianca Berding?

Bekannt ist hingegen ihr großes Interesse an alten Uhren, Silberstücken und Gemälden. „Ich liebe alte Objekte“, so die Kunstexpertin. Sie könne an „schönen, alten Objekten“ auch einfach nie vorbeigehen, sondern müsse sie immer anfassen und ganz genau anschauen, verrät sie in einem Facebook-Video zum Start ihrer Karriere bei „Bares für Rares“.