Bares für Rares: Wer ist eigentlich Dr. Friederike Werner?

Dr. Friederike Werner wurde 1962 geboren. Nach ihrer Schullaufbahn studierte Werner Kunstgeschichte, Archäologie und Ägyptologie an der Universität Heidelberg, war begleitend als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und stellte in dieser Zeit auch Zeichnungen zu Ausgrabungen in Ägypten (Luxor, Tuna el-Gebel) von Reliefs und Fresken her.