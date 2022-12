Bares für Rares: Wer ist eigentlich Heide Rezepa-Zabel?

Wenn Heide Rezepa-Zabel nicht gerade neben „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter vor der Kamera steht, arbeitet sie als unabhängige Gutachterin sowie als Beraterin im An- und Verkauf. Zudem bietet die 57-Jährige Schätzrunden und Seminare zu ausgewählten Themen- und Werkstoffbereichen in Berlin an. 2017 fungierte sie außerdem als Jurymitglied des 48. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises und des 29. Deutschen Nachwuchswettbewerbs für Edelstein- und Schmuckgestaltung in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz.