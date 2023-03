Bares für Rares: Wer ist eigentlich Julian Schmitz-Avila?

Betrachtet man die Biografie von Julian Schmitz-Avila, könnte man meinen, ihm sei der Kunsthandel bereits in die Wiege gelegt worden. Er wurde am 3. September 1986 in Bonn geboren, als Sohn des Kunsthändlers Thomas Schmitz-Avila und der Kunsthändlerin Regine Schmitz-Avila. Nach seiner Zeit in der Bundeswehr absolvierte er, zusammen mit seinem Bruder Lennart, eine Einzelhandelslehre im väterlichen Kunsthandel in Bad Breisig. Eine kleine Kurstadt am Rhein, zwischen Bonn und Koblenz, im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Zwar würden er und sein Bruder es grundsätzlich ablehnen, dass Kinder eine Ausbildung bei den eigenen Eltern machen, aber in diesem Fall habe gegolten, von dem Besten zu lernen. So schreibt es Julian Schmitz-Avila auf der Homepage von „Rheinland Antik”, das er zusammen mit seinem Bruder betreibt.