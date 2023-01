Bares für Rares: Wer ist eigentlich Sven Deutschmanek?

Sven Deutschmanek ist seit 2018 Träger des Rosenmontagmorgenordens der Steinheimer Karnevalsgesellschaft. Der Orden wird jährlich am Rosenmontag an eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens vergeben, die sich „durch Humor und Aufgeschlossenheit auszeichnet und sich dabei dem Steinheimer Karneval besonders verbunden fühlt“. Als Ordensträger besucht Deutschmanek nach eigenen Angaben jedes Jahr den Rosenmontagsumzug in seinem Heimatort.