Bares für Rares: Wer ist eigentlich Albert Maier?

Vom Jurastudium zum Händler bei „Bares für Rares”

Seine Leidenschaft für Kunst begleitet ihn schon sein ganzes Leben. So hat sich Maier schon als Kind für Antiquitäten interessiert und die Leidenschaft begleitete ihn auch während seines Jurastudiums in München. Während dieser Zeit übernahm er acht alte Gefängnistüren in Aalen, restaurierte sie und verkaufte sie anschließend in München.