Bares für Rares: Wer ist eigentlich David Suppes? 

Wiesbaden - David Suppes ist immer auf der Suche nach Schätzen – und zwar in der Trödelshow „Bares für Rares“. Seit 2019 kauft der 34-Jährige als „Allrounder“ Objekte aus der Erfolgsshow, die seinen Kunden in Wiesbaden und aus dem Rhein-Main-Gebiet gefallen könnten. Insgesamt hat Suppes bereits 120 Objekte erworben. Bei der Auswahl versuche er die Bedürfnisse und Nachfrage seiner Kunden zu berücksichtigen, heißt es auf der Webseite des Antiquitätenhändlers.

Seit 40 Jahren besteht der Antiquitätenladen „Suppes“ schon in Wiesbaden-Biebrich. Das Familienunternehmen wird bereits in der dritten Generation geführt. Vor zehn Jahren kam noch ein zweites Geschäft in Wiesbaden-Bierstadt hinzu. Und seit über zehn Jahren führt David Suppes als Junior-Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Vater, Bernd Suppes, die beiden Läden in Wiesbaden.

Schon als kleiner Junge faszinierten David Suppes Antiquitäten und Gegenstände aus alten Epochen. Er ließ sich von seinem Vater inspirieren und half schon früh im Geschäft aus. Heute fasziniert ihn an seinem Beruf vor allem die Menschen und Objekte, die seinen Laden betreten. „Denn jeder Mensch und jeder Gegenstand erzählt eine andere Geschichte“, sagt er in einem Video auf Facebook von „Bares für Rares“. Den beiden Inhabern von „Suppes“ ist es wichtig, eine Verbindung zum Kunden und dessen Objekten aufzubauen, denn das Ziel ist: langfristige Kunden zu gewinnen.

Vor „Bares für Rares“ war David Suppes an Start-ups beteiligt

Bevor Suppes in das Familienunternehmen einstieg, studierte der heutige Kunst- und Antiquitätenhändler Marketing und Media Management an der Hochschule Fresenius. Nach seinem Studium war er noch für sechs Jahre Dozent an der Hochschule im Fachbereich „Wirtschaft und Medien“. Auch in der Gründerszene ist Suppes bekannt, denn er war an mehreren Gründungen von Start-ups beteiligt - unter anderem ist er Co-Gründer der Tee-Marke „Boteanicals“, wie es auf seinem Instagram-Profil steht.

Über sein Privatleben ist wenig bekannt, allerdings gab er im Juni dieses Jahres auf Instagram preis, er sei „hetero und single“. Aus Sicherheitsgründen gehe er jedoch nicht mit Menschen aus, die er nicht kennt, sagte er ebenfalls auf Instagram. Denn seit „Bares für Rares“ ist er ein bekannter Mann und durch seine sympathische Art aus der Show nicht mehr wegzudenken.