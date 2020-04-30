Donnerstag,
30.04.2020 - 05:00
3 min
Bargeldlos zahlen während Corona-Krise beliebt
In der Corona-Krise nutzen immer mehr Darmstädter die Möglichkeit, ihre Einkäufe mit Karte zu bezahlen. Für viele Kunden gilt Bargeld als mögliche Infektionsquelle.
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