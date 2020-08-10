Montag,
10.08.2020 - 14:50
2 min
Barmer: Mehr Krankschreibungen wegen Corona bei Jüngeren
Nehmen Corona-Infektionen nun bei Jüngeren zu? Eine Auswertung der Barmer-Krankenkasse weist darauf hin. Die Entwicklung in Hessen und Rheinland-Pfalz ist aber unterschiedlich.
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
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