Freitag,
26.06.2020 - 00:00
2 min
Bauschheim: Mit neuen Ideen der Krise trotzen
Gastronomen im Rüsselsheimer Stadtteil geben sich trotz Corona-Beschränkungen zuversichtlich.
Von Agathe Markiewicz
Redakteurin Weilburg
HfBpH1ASGSAVEHyAVP0t4bPrDzS1p2AbnTIcoFOeLJ5hVTImVUAcL2ttozywnUDtoTIcp3EyovjtMTSmplOho2AbVT1ynUVtE2SmqUWioz9gnJHtq2IaLaWcL2u04bPpYvOAnKWdLJ0tHz90nPOvpzyhM3DtLKIzVTEyovODqJ5eqPjtq2SmVUAcL2uypvOhnJAbqPOhqKVtMTIhVTygVRWuqKAwnTuynJ1ypvOCpaEmLzIcpzS0VUMypaElMKEyozIhVRMlLJg0nJ9hMJ4tH1ORVUIhMPOIozSvnZBxozqcM2HtDzS1p2AbnTIcoJIlVRkcp3EyVTSgVRuypacyovOfnJIaqP4tGzSwnPOxMJ0tGT9wn2Eiq24toJSwnUEyovOxnJHtEaWun3Eco25moJy0M2kcMJEypvOynJ5yovOFqJ5xM2ShMlO1ozDtn2SgMJ4toJy0VUMcMKVtI2ylqTIhVZB8LzIlVTEypzIhVSAcqUIuqTyiovOcoaZtE2ImpUYQcTAbYt==
IUWiqUbtMTIlVSAwnTkcMpBsqJ5aVUIhMPOxMKZtMJyhM2ImL2ulj6Ehn3EyovOPMKElnJIvplOxqKWwnPOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVUAynFOuqJMzLJkfMJ5xVTqyq2ImMJ4fVTEup3Ztp2ywnPOxnJHtFJ5bLJWypvOxMKVt4bPrDJk0MJ4tH2AboJyyMTKvtWjfVTEypvQvtW5GqTIcoz1upzg0n2kuqKAy4bPpYPOxMKVt4bPrF3WiozKvtWjtqJ5xVTEyplQvtW5PLKImL2ubMJygMKVtFT9zp+XNaPOuoTkyp2SgqPO6qKMypaAcL2u0oTywnPOaMKcynJq0VTwQcUE0MJ4fVTWyMzShMTIhVR1upzyuVSAwnT1cqUbgFTIhn2ImYPOAnKWdLJ0tHz90nPNbLzIcMTHtDzMZXFjtGzS0LJkcMFOYo2kvVUIhMPOQnUWcp3EcLJ4tI2SfqTIlVPuvMJyxMFOGHRDcYvQvtW5ALJ4tq2SlVZB8LzIlLJkfVTWyopB8nUDfVTEuplOPMKA0MFOuqKZtMTIlVSAcqUIuqTyiovO6qFOgLJAbMJ4fVTIloZBxqKEypaEyVR1upzyuVSAwnT1cqUbgFTIhn2ImVUIhMPOvMKciMlOmnJAbVTEuLzIcVTS1MvOxMJ4t4bPrIT8gM28gH2IlqzywMrXNaPjtLJWypvOuqJAbVTS1MvOxnJHtDKIzq2IlqUIhMlOxMKVtDKKQa2IhLKWyLJkyYPOxLJ1cqPOxnJImMFOvMKAmMKVtM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yov4=
DJ0tp2Abq2yypzyap3EyovOaMKA0LJk0MKDtp2ywnPObnJIlVTEcMFOGnKE1LKEco24tMfB8pvOxnJHtE2SmqUA0j6E0qTHt4bPrJaIlVRglo25y4bPpVTyhVTEypvOKo2kznJ5aMKVtH3ElLpBsMFO1ozDtnJulMJ4tI2ylqPOOqUEcoTRtF8B8L8B8nl4tETIhovO3j6EbpzIhMPOxnJHtLJ5xMKWyovOULKA0pz9ho21yovQQiTWypvOlMJkuqTy2VTqlo8BsMFOOqpBsMJ5zoZBxL2uyovO2MKWzj7kaMJ4fVTguoz4tF8B8L8B8nlOhqKVtraqynFOPnJIlqTymL2uaLKWhnKE1pzIhVTIhqTkuozptMTIlVRuuqKAzLKAmLJEyVUA0MJkfMJ4hVREyoz4tqz9lVTEyoFOULKA0nTS1plOvMJMcozEyqPOmnJAbVT5yLzIhVTIcozIgVSA0pzUQa2Ihp2AbnJkxYPOynJ5ypvOZLKEypz5yVUIhMPOynJ5yoFOTLJulpzSxp3GQcT5xMKVtMJyhVTqlo8BsMKZtDzIyqPOgnKDtHTMfLJ56MJ4tqJ5xVTIcozIgVTc1ozqyovOPLKIgYvOKj7khp2AbMJ4tq8B8pzEyVUAcL2ttMTIlVSqcpaDtMJyhMFOSpaqynKEypaIhMlOmMJyhMKZtDKKQa2IhLKWyLJkmYPO1oFO3MJy0MKWyVSEcp2AbMFO1ozDtH3GQiTufMFOuqJMmqTIfoTIhVUc1VTiQgz5hMJ4h
GJSanKA0pzS0VUAioTjtDKImq2IcqUIhMlOzj7klVRS1j59yozqyoZBxozEyVUOlj7kzMJ4=
ETSmVTgioz50MJ4tMTyyVSADEP0tqJ5xVRWzGP1TpzSeqTyioaAgnKEaoTyyMTIlVT5uL2u2o2kfrzyynTIhYPO3MKAbLJkvVT51ovOynJ4tDJ50pzSaVUc1pvOPMKAwnTk1p3AzLKAmqJ5aVTygVR9lqUAvMJylLKDtLzIcVTEyp3AyovOhj6EwnUA0MKVtH2y0raIhMlOuoFNlZP4tDKIaqKA0VTIcozqyLaWuL2u0VUqypzEyovOmo2kfYvORnJImMKVtLzImLJq0YPOxLKAmVTEypvOALJqcp3ElLKDtpUYQiTMyovOmo2kfYPO1oaEypvO3MJkwnTIhVSMipzS1p3AyqUc1ozqyovOynJ5yVRS1p3qynKE1ozptMTIlVRS1j59yozqup3Elo25ioJyyVT3QgzqfnJAbVTymqP4tJaIxMJ0tp29foPOaMKOlj7kzqPO3MKWxMJ4fVT9vVTEypvOOqpBsMJ5vMKWynJAbVUAiVUIgM2ImqTSfqTI0VUqypzEyovOeLJ5hYPOxLKAmVTEypvOxo3W0VTWyMzyhMTkcL2uyVTc1ozqyVRWuqJ0tMKWbLJk0MJ4tq2IlMTIhVTguoz4hVRyhp2Wyp29hMTIlMFOcovOnMJy0MJ4tqz9hVRAipz9hLF1PMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4fVTSvMKVtLKIwnPOfLJ5aMaWcp3EcMljtLzyyqTHtMTyyp2HtIJ1aMKA0LJk0qJ5aVTEyoFOKnKW0VTEypvQvtW5Ypz9hMrXNaPOhMKIyVSOypaAjMJg0nKMyovOxMKVtE8Bxp3EyLzI3nKW0qJ5aVUIhMPOvMJEyqKEyVTqfMJywnUcynKEcMlOynJ5yVRS1MaqypaE1ozptMUIlL2ttMJyhMFOBMKIaMKA0LJk0qJ5aYPOmolOxnJHtDzIapfB8ozE1ozptMTImVRShqUWuM3Zh