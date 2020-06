„Beginn der Ehrlichkeit“? – Bistum arbeitet Missbrauch auf

Die Sonne geht hinter dem Limburger Dom unter. Fast ein Jahr lang wurde der Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum aufgearbeitet. (Foto: dpa)

LIMBURG/FRANKFURT - Fast ein Jahr lang haben Wissenschaftler, Kirchenvertreter und Betroffene den Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Limburg analysiert. Am Samstag wurden die 415 Seiten umfassende Ergebnisse des Projekts "Betroffene hören - Missbrauch verhindern" in der Frankfurter Paulskirche von Bischof Georg Bätzing und Ingeborg Schillai, Präsidentin der Limburger Diözesanversammlung an Martin Schmitz als Vertreter der Betroffenen übergeben. Bätzing und Schillai waren die Auftraggeber des in neun Teilprojekte unterteilten Unternehmens.

Schillai sprach am Samstag von einem "Beginn der Ehrlichkeit", nannte aber auch die Grenzen des Projekts: "Es wird nicht alles gut durch ein solches Projekt." Es mache keinen Missbrauch ungeschehen. "Wir werden die Maßnahmen umsetzen", versprach Bätzing. "Das schulden wir den Betroffenen."

"Unbeschreiblich großes Maß an Elend und Leid"

Die aus der Sicht vieler von Missbrauch Betroffener gewünschte öffentliche Nennung der Täter und Vertuscher könne es aus juristischen Gründen nicht geben, sagte der Jurist Josef Bill zur Aufklärung von 46 erfassten Missbrauchsfällen. Die Klarnamen der Kleriker könnten nur dem Bischof als Auftraggeber des Projekts genannt werden.

"Wir haben bei unseren Untersuchungen ein unbeschreiblich großes Maß an Elend und Leid der oft schwer traumatisiert zurückgelassenen Betroffenen feststellen müssen", sagte Bill und kritisierte das "Ausmaß fehlender Sensibilität und Ignoranz" der Personalverantwortlichen der Kirche, die immer wieder Priester nach sexuellem Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen in andere Gemeinden versetzten, statt sie auch juristisch zur Verantwortung zu ziehen.

Im Auftrag des Bistums hatten seit September 70 Fachleute Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie der katholischen Deutschen Bischofskonferenz aus dem Jahr 2018 erörtert. Sie hörten Betroffene an, sichteten Personalakten und erarbeiteten insgesamt 61 Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. "Die Ergebnisse der Studie schreien danach, dass wir endlich wirksam gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche und gegen seine Vertuschung vorgehen", sagte Schillai. Im Bistum Limburg stellten sich dabei aufgrund der synodalen Verfasstheit Kleriker und Laien gemeinsam dieser Verantwortung.

Dazu zählt vorerst für drei Jahre eine unabhängige diözesane Kommission. Zur Koordinierung der Maßnahmen soll eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Bischofs berufen werden.