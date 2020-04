Bei Zahnärzten im Landkreis ist es ruhig geworden

CORONA-TICKER

Bei dem dritten Todesfall wegen Covid-19 am Wochenende im Kreis (wir haben berichtet) handelte es sich um einen 76 Jahre alten Mann aus einem Pflegeheim in Groß-Umstadt, der Vorerkrankungen hatte (mehr dazu auf dieser Seite). Die Zahl der Neuinfizierten ist am Montag noch mal zurückgegangen: Lediglich sechs neue Fälle meldete der Kreis. Somit liegt die Anzahl nun bei 237. Als genesen gelten 130 Personen. Sie werden aber noch in der Statistik der Infizierten geführt. In der Altersgruppe bis vier Jahre gibt es im Kreis keinen Fall. Von fünf bis 14 Jahren sind es zwei Mädchen. Zwischen 15 und 34 Jahren gibt es 53 Infizierte, 37 davon männlich. Im Alter von 35 bis 59 Jahren sind es 119 Fälle, 74 davon männlich. Von 60 bis 79 Jahren sind 48 Infizierte erfasst, wovon 36 Männer sind. Über 80 Jahre sind es derzeit 15 Patienten, sieben davon männlich. Todesfälle sind es drei: ein 89-jähriger Mann, eine 90-jährige Frau und ein 76-Jähriger Mann. (tb)