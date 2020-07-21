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Dienstag, 21.07.2020 - 00:00
2 min

Beim Sprayen in Braunshardt gehört die Maske sowieso dazu

Bei den Ferienspielen in Braunshardt sprühen Jugendliche mit Begeisterung legale Graffiti. Ihr Motive sollen für umweltbewusstes Denken sensibilisieren.

Von Marc Wickel
Die Schülerinnen Carla Gause und Tova Reitz sprayen den Aufruf zur Mülltrennung in der Unterführung Braunshardt. Foto: Marc Wickel

Die Schülerinnen Carla Gause und Tova Reitz sprayen den Aufruf zur Mülltrennung in der Unterführung Braunshardt. (Foto: Marc Wickel)

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