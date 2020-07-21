Dienstag,
21.07.2020 - 00:00
2 min
Beim Sprayen in Braunshardt gehört die Maske sowieso dazu
Bei den Ferienspielen in Braunshardt sprühen Jugendliche mit Begeisterung legale Graffiti. Ihr Motive sollen für umweltbewusstes Denken sensibilisieren.
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