Beim TV Hahn wird wieder trainiert

Trainingsstunde während der Corona-Zeiten beim TV Hahn. (Foto: TV)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAHN - (red). Nachdem der TV Hahn Mitte März den regulären Sportbetrieb wegen der Corona-Krise einstellen musste, ist es endlich so weit: Seit dem 2. Juni könne wieder innerhalb und außerhalb der vereinseigenen Jahnhalle trainiert werden, heißt es in einer Mitteilung.

Um den aktuellen Bestimmungen der Gesundheitsämter und dem Leitwerk des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) gerecht zu werden, legte der Vorstand neue Regeln zur Teilnahme am Sportangebot fest. Neben einem grundsätzlich einzuhaltenden Abstand von zwei Metern seien alle Teilnehmer aufgefordert, in den öffentlichen Bereichen der Halle eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst zu Beginn des Sportkurses abgenommen und nach Beendigung wieder aufgesetzt werden soll. Ebenso wurde eine neue Zugangsregelung zur Jahnhalle entwickelt, um die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln zu gewährleisten. Bis auf das Wechseln der Sportschuhe sowie Waschen der Hände bleiben die Umkleiden sowie Duschen bis auf Weiteres geschlossen.

Zusätzlich wurde die Größe der einzelnen Gruppe auf jeweils zehn Teilnehmer begrenzt. Eine Anmeldung zur Teilnahme an einem der Sportangebote, habe für alle Mitglieder zwingend über die Homepage des TV Hahn (www.tvhahn.de) zu erfolgen. Ebenfalls sei dort der aktuelle Kursplan einsehbar, der sich aufgrund der aktuellen Situation ändern könne. Zwar seien derzeit noch nicht alle gewohnten Angebote möglich, der Vorstand sowie die Übungsleiter arbeiteten aber in enger Abstimmung an einer stetigen Vergrößerung.