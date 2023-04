Bekanntes Theater „Käfig voller Narren“ feiert Jubiläen

Das ist der Stoff, aus dem das Theaterstück „La Cage aux Folles“ von Jean Poiret ist, das Anfang der 70er eine Sensation war, weil hier im Mittelpunkt stand, was sonst tabuisiert war: ein schwules Paar. Die Komödie ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Vor 40 Jahren hatte außerdem das gleichnamige Musical von Jerry Herman (Buch: Harvey Fierstein) Premiere, aus dem der Welthit „I Am What I Am“ stammt.