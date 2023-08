Belgische Uni: Englische Literatur mit Taylor Swift lernen

Gent (dpa) - . Literaturstudenten an der belgischen Universität Gent dürfen sich demnächst mit den Texten der US-Sängerin Taylor Swift beschäftigen. „Wir bieten im kommenden Semester den Kurs „Literature (Taylor's Version)“ für Masterstudierende an“, sagte eine Sprecherin der Hochschule. Der Kurs biete einen vertieften Einblick in Schlüsselthemen, -genres und -techniken der englischen Literatur (circa 900-1900) durch die Brille der modernen Populärmusik, insbesondere durch das Werk von Taylor Swift, heißt es in der Kursbeschreibung.