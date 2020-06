„Berg- und Talfahrt der Gefühle“ für Walldorfer Familie

SPENDENKONTO

Das Kinderheim „Enfant Haitien mon frere“ auf Haiti finanziert sich überwiegend von Spenden aus Belgien und Frankreich. Zur Zeit leben 36 Kinder in der Einrichtung – der Ansturm auf Heime ist groß. Sollte der Transfer nach Deutschland gelingen, werden bald neun Plätze frei.



Wer den Transport unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: Empfänger HELP a child e. V. Sparkasse Koblenz IBAN DE08 5705 0120 0000 1175 07, BIC MALADE51KOB, Verwendungszweck „Sonderflug Kinder Haiti“ plus Name, Adresse und IBAN des Spenders. Die Spendenquittungen werden automatisch zugeschickt. (ufr)