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Mittwoch, 17.06.2020 - 09:10
3 min

Bergsträßer Gewerkschaft wettert gegen Kultusminister

Die GEW kritisiert, dass Grundschüler ab 22. Juni zum Regelunterricht zurückkehren sollen. Kultusminister Alexander Lorz begründet die Entscheidung mit der Empfehlung von Experten.

Frank Leber: Sportredakteur, FUPA
Von Frank Leber
Sportredakteur, FUPA
In wenigen Tagen beginnt in Hessen wieder Regelunterricht an hessischen Grundschulen. Archivfoto: dpa

In wenigen Tagen beginnt in Hessen wieder Regelunterricht an hessischen Grundschulen. Archivfoto: dpa

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 17.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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