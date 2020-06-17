Bergsträßer Gewerkschaft wettert gegen Kultusminister

Die GEW kritisiert, dass Grundschüler ab 22. Juni zum Regelunterricht zurückkehren sollen. Kultusminister Alexander Lorz begründet die Entscheidung mit der Empfehlung von Experten.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 17.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.