Sonntag, 24.05.2020 - 05:00
4 min
Bergsträßer Lebensretter schlagen Alarm
Von Philipp Semon
Redakteur Bergsträßer Echo
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EINSÄTZE
Die DLRG Bergstraße hat im Jahr 2018 laut eigenen Angaben 335 und im Jahr 2019 dann 210 Hilfeleistungen bei Personen im und am Wasser gegeben. 36 davon seien Lebensrettungen gewesen. "Die letzte Zahl ist nur möglich, weil wir direkt vor Ort waren", so die DLRG. "Unter den jetzigen Bedingungen sind wir das jedoch nicht."
Eine exakte Vorhersage der Situation in diesem Jahr ist nicht möglich, das wissen auch die Verantwortlichen bei der DLRG. "Wir rechnen jedoch stark mit einem Anstieg der Besucherzahlen an ungeeigneten und unüberwachten Gewässern." (phs)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.