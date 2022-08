Berlin: Brand im Grunewald nach versehentlicher Explosion

Schwarzer Rauch über Berlin: Nach einr versehentlichen Detonation auf einem Sprengplatz in Grunewald brennt ein angrenzender Wald. (Bild: dpa) (Foto: Gerd Roth/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Nach einer Detonation auf einem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grundwald ist der angrenzende Wald in Flammen geraten, das Feuer breitet sich aus. Aufgrund von weiteren Explosionen und umherfliegenden Trümmerteilen hat die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge noch nicht mit dem Löschen begonnen - die Einsatzkräfte haben sich zunächst auf 1000 Meter zurückgezogen.

Der Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr sind unterbrochen, wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt. Die Autobahn Avus zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg ist in beide Richtungen gesperrt, ebenso der Kronprinzessinnenweg und die Havelchaussee, hieß es von der Berliner Verkehrszentrale. Wohngegenden sind nach Angaben der Feuerwehr aber nicht in Gefahr. „Das werden wir verhindern“, so ein Sprecher. Die nächsten Wohngebäude seien mindestens zwei Kilometer entfernt. Auch Verkehrsinfrastruktur sei nicht betroffen.

Fläche von 15.000 Quadratmetern betroffen

Das Feuer betrifft demnach aktuell eine Fläche von etwa 1,5 Hektar, also rund 15.000 Quadratmeter. Es sei davon auszugehen, dass die hohe Trockenheit in der Gegend den weiteren Verlauf des Feuers beeinflussen werde, hieß es.

„Die Lage ist unübersichtlich“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Momentan befinden wir uns in der Phase der Beratung und Beobachtung.“ Vor Ort sind 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizeikräfte. Weitere Einsatzkräfte, sowie Spezialkräfte der Bundeswehr sind angefordert. Die Feuerwehr befürchtet, dass die am Donnerstag erwartete Hitze den Einsatzkräften zusätzlich zu schaffen machen wird.

Behörden warnen, Gefahrengebiet zu meiden

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist bisher noch völlig unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte. Auf dem Platz wird Fundmunition gelagert und kontrolliert durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Berliner Polizei entschärft.

Die Behörden warnen die Bevölkerung über den Großbrand auf den Warnapps und riefen dazu auf, das Gefahrengebiet zu meiden. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftung und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden.

© dpa-infocom, dpa:220804-99-267008/6