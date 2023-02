Berlinale 2023 - Das Jahr der kriselnden Männer

Die Berlinale unterscheidet bei Schauspielpreisen nicht mehr nach Geschlecht, sondern vergibt jeweils einen Silbernen Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und in einer Nebenrolle. Denkbar ist auch, dass Sofia Otero, Interpretin des im Zentrum stehenden Kindes in „20 000 Species of Bees“, ausgezeichnet wird. Das wäre jedoch ungewöhnlich, denn solche Preise werden höchst selten an Kinder vergeben.