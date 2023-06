Berührende Erzählung eröffnet den Bachmann-Preis

Klagenfurt (dpa) - . Mit einem virtuos vorgetragenen Text über Familie und Transgeschlechtlichkeit hat der Autor Jayrome C. Robinet das diesjährige Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis eröffnet. Der aus Frankreich stammende und in Berlin lebende Sprachkünstler und -performer erzählte in seinem unveröffentlichten Romanfragment über einen Transmann und dessen Schwangerschaft sowie über dessen liebevolle und zugleich traumatische Kindheit.