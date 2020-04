TAGESORDNUNG

Zwölf Punkte stehen am Dienstag, 7. April, auf der Tagesordnung der ersten Corona-Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses in Pfungstadt. Dazu zählt die Aussetzung der Kita-Gebühren für April. Entschieden werden soll zudem unter anderem über den Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Nord-West. Dort will sich das Unternehmen Seidel ansiedeln und auf dem jetzigen Firmengelände in der Stadt Wohnbebauung ermöglichen. (wog)