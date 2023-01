Bestechung: Angeklagter Staatsanwalt gesteht vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa) - . Mit einem weitreichenden Schuldeingeständnis und persönlichsten Schilderungen hat ein in Frankfurt wegen Korruption angeklagter ehemaliger Oberstaatsanwalt die ihm zur Last gelegten Taten eingeräumt. Am zweiten Prozesstag verlas der 55-Jährige mit stockender Stimme eine 19 Seiten lange Erklärung voller Reue. Er übernehme „trotz überaus düsterer Aussichten“ für sein weiteres Leben „strafrechtlich und persönlich die Verantwortung“.