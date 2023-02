Bester Film: „Im Westen nichts Neues“ räumt bei Baftas ab

In der traditionsreichen Londoner Royal Festival Hall direkt am Südufer der Themse gab es weitere Überraschungen. Cate Blanchett („Tár“) setzte sich als Beste Hauptdarstellerin unter anderem gegen die favorisierte Michelle Yeoh („Everything Everywhere All At Once“), Viola Davis („The Woman King“) und Emma Thompson („Good Luck to You, Leo Grande“) durch. Die Britin war sichtbar überwältigt und kämpfte bei ihrer Dankesrede mit den Tränen.