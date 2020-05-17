Sonntag,
17.05.2020 - 23:00
3 min
Besuche in der Senterra-Pflegeresidenz wieder möglich
Die Rüsselsheimer Einrichtung war wegen Corona sieben Wochen geschlossen. Das ändert sich jetzt. Der 86-jährige Ralf Pflugmacher kann seinen Sohn wieder sehen.
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