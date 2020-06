Besuchsregeln im Kreiskrankenhaus Bergstraße bleiben streng

Laut Kreisverwaltung hat es im Vergleich zum Vortag zwei Neuinfektionen gegeben. Die Patienten kommen aus Einhausen und Mörlenbach. Somit sind aktuell 14 Personen bekannt, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind - drei weniger als noch am Dienstag. Demzufolge sind fünf weitere Patienten genesen. Derzeit befindet sich kein Patient, der positiv auf das Virus getestet wurde, in einem Bergsträßer Krankenhaus in stationärer Behandlung. Die Inzidenz liegt derzeit bei 0,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. (aheu)