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Donnerstag, 18.06.2020 - 11:55
3 min

Besuchsregeln im Kreiskrankenhaus Bergstraße bleiben streng

Trotz der Corona-Lockerungen bleiben Einschränkungen - zum Leidwesen von Angehörigen, die Patienten nicht besuchen dürfen - bestehen. Daran wurde zuletzt immer wieder Kritik laut.

Frank Leber: Sportredakteur, FUPA
Von Frank Leber
Sportredakteur, FUPA
Trotz schrittweiser Lockerungen bleiben die Besuchsmöglichkeiten im Kreiskrankenhaus weiter eingeschränkt. Archivfoto: Sascha Lotz

Trotz schrittweiser Lockerungen bleiben die Besuchsmöglichkeiten im Kreiskrankenhaus weiter eingeschränkt. Archivfoto: Sascha Lotz

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CORONA-TICKER

Laut Kreisverwaltung hat es im Vergleich zum Vortag zwei Neuinfektionen gegeben. Die Patienten kommen aus Einhausen und Mörlenbach. Somit sind aktuell 14 Personen bekannt, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind - drei weniger als noch am Dienstag. Demzufolge sind fünf weitere Patienten genesen. Derzeit befindet sich kein Patient, der positiv auf das Virus getestet wurde, in einem Bergsträßer Krankenhaus in stationärer Behandlung. Die Inzidenz liegt derzeit bei 0,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. (aheu)

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Weiterführende Links
Coronavirus: Die Lage in Hessen und Rheinland-Pfalz
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.06.2020 um 02:00 Uhr publiziert.
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