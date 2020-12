Betreuung wird in Taunusstein kaum nachgefragt

KITAS IN BETRIEB

„Ganz normal“ werde an den letzten drei Tagen vor den Weihnachtsferien der Betrieb in den Taunussteiner Kindertagesstätten laufen, betont Julia Scherer-Lupp, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Allerdings gelte der Appell der Landesregierung an alle Eltern, ihre Kinder möglichst daheim zu lassen. Wer sein Kind trotzdem in die Kita schicken will, der musste dies vorher melden. Ansonsten bleibt es bei der geplanten Schließzeit der Taunussteiner Kitas vom 21. Dezember bis zum 8. Januar (einschließlich).