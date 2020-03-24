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Dienstag, 24.03.2020 - 03:00
3 min

Betrüger nutzen Ausbreitung des Coronavirus für neue Maschen

Auch wenn im Alzeyer Land noch kein Fall gemeldet worden ist, warnt die Polizei vor Betrügern. Sie versuchten, die Verunsicherung wegen der Corona-Pandemie sich zunutze zu machen.

Bastian Hauck: Lokalredakteur Alzey
Von Bastian Hauck
Lokalredakteur Alzey
Trickbetrüger machen sich inzwischen auch das Coronavirus zunutze und versuchen, mit verschiedenen Maschen an Geld zu kommen, besonders bei Senioren. Fotos: Monkey Business, WavebreakMediaMicro – stock.adobe; Montage: vrm/mz

Trickbetrüger machen sich inzwischen auch das Coronavirus zunutze und versuchen, mit verschiedenen Maschen an Geld zu kommen, besonders bei Senioren. (Fotos: Monkey Business, WavebreakMediaMicro – stock.adobe; Montage: vrm/mz)

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SO VERHÄLT MAN SICH RICHTIG
Ingo Seibel warnt auch vor Täuschungen im Internet. Auch hier seien Betrüger unterwegs, zum Beispiel mit Fake-Shops, bei denen man angeblich Atemschutzmasken bestellen könne.

Ansonsten gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Legen Sie sofort auf, wenn Sie sich unsicher fühlen oder Ihnen etwas verdächtig vorkommt; seien Sie generell misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld bittet. Übergeben Sie Unbekannten niemals Geld oder andere Wertsachen; lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher. Sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Bei akuter Bedrohung: Wählen Sie die 110; melden Sie Vorfälle Ihrer oder jeder anderen Polizeidienststelle. Polizei Alzey: 06731 - 91 11 00.
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