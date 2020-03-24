Dienstag, 24.03.2020 - 03:00
3 min
Betrüger nutzen Ausbreitung des Coronavirus für neue Maschen
Von Bastian Hauck
Lokalredakteur Alzey
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SO VERHÄLT MAN SICH RICHTIG
Ingo Seibel warnt auch vor Täuschungen im Internet. Auch hier seien Betrüger unterwegs, zum Beispiel mit Fake-Shops, bei denen man angeblich Atemschutzmasken bestellen könne.
Ansonsten gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Legen Sie sofort auf, wenn Sie sich unsicher fühlen oder Ihnen etwas verdächtig vorkommt; seien Sie generell misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld bittet. Übergeben Sie Unbekannten niemals Geld oder andere Wertsachen; lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher. Sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Bei akuter Bedrohung: Wählen Sie die 110; melden Sie Vorfälle Ihrer oder jeder anderen Polizeidienststelle. Polizei Alzey: 06731 - 91 11 00.
Ansonsten gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Legen Sie sofort auf, wenn Sie sich unsicher fühlen oder Ihnen etwas verdächtig vorkommt; seien Sie generell misstrauisch, wenn Sie jemand um Geld bittet. Übergeben Sie Unbekannten niemals Geld oder andere Wertsachen; lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher. Sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Bei akuter Bedrohung: Wählen Sie die 110; melden Sie Vorfälle Ihrer oder jeder anderen Polizeidienststelle. Polizei Alzey: 06731 - 91 11 00.
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