Freitag, 08.05.2020 - 02:00
3 min
Bewegung vor dem Bildschirm
Von Christine Dressler
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KONTAKT UND KURSE
Mit oder ohne Vorerfahrung kann bei Alexsandra Hodgsons interaktiven Live-Workshops jeder zu Hause mitmachen – einmal, öfter oder immer.
Nötig sind dafür nicht mal Schuhe, sondern nur ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Kamera und Internetanschluss, bequeme Kleidung, für Tai Chi Chuan neun Quadratmeter Platz und für Qi Gong weniger Fläche.
Jede Einheit dauert 60 Minuten. Genauso wie die regulären Kurse im Kneipp-Verein Bad Schwalbach kostet die Teilnahme pro Stunde für Mitglieder 7,40 Euro und für Nicht-Mitglieder 9,90 Euro.
Tai Chi Chuan findet für Anfänger und Geübte (Teil 1) immer dienstags um 18.50 Uhr statt sowie für Geübte und Fortgeschrittene (Teil 2) mittwochs um 20.10 Uhr. Qi Gong gibt es ebenfalls mittwochs um 19 Uhr.
Genauere Informationen, die Teilnahmevereinbarung und den Zugangslink gibt es direkt bei Kursleiterin Alexsandra Hodgson unter Telefon 06120-62 29 oder E-Mail info@ atemfluss.de.
Nötig sind dafür nicht mal Schuhe, sondern nur ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Kamera und Internetanschluss, bequeme Kleidung, für Tai Chi Chuan neun Quadratmeter Platz und für Qi Gong weniger Fläche.
Jede Einheit dauert 60 Minuten. Genauso wie die regulären Kurse im Kneipp-Verein Bad Schwalbach kostet die Teilnahme pro Stunde für Mitglieder 7,40 Euro und für Nicht-Mitglieder 9,90 Euro.
Tai Chi Chuan findet für Anfänger und Geübte (Teil 1) immer dienstags um 18.50 Uhr statt sowie für Geübte und Fortgeschrittene (Teil 2) mittwochs um 20.10 Uhr. Qi Gong gibt es ebenfalls mittwochs um 19 Uhr.
Genauere Informationen, die Teilnahmevereinbarung und den Zugangslink gibt es direkt bei Kursleiterin Alexsandra Hodgson unter Telefon 06120-62 29 oder E-Mail info@ atemfluss.de.
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