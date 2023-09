BGH-Urteil zu Cyberbunker-Bande von Traben-Trarbach erwartet

Karlsruhe (dpa) - . Rund vier Jahre nach dem Ausheben des ersten deutschen Darknetzentrums in einer früheren Nato-Bunkeranlage in Rheinland-Pfalz will der Bundesgerichtshof (BGH) seine Entscheidung verkünden. Die Karlsruher Richter sollen heute (10.30 Uhr) bekanntgeben, ob das Urteil des Landgerichts Trier Bestand hat.