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Dienstag, 28.07.2020 - 23:00
3 min

Bibliser Filminsel öffnet im August

Mit einem eingeschränkten Angebot an drei Tagen pro Woche meldet sich das Kommunale Kino zurück. Karten gibt es nur online und welche Filme laufen werden, ist noch nicht entschieden.

Von Claudia Stehle
Die Filminsel ist seit Monaten geschlossen. Ab dem 20. August dürfen wieder Besucher kommen. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

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