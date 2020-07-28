Dienstag,
28.07.2020 - 23:00
3 min
Bibliser Filminsel öffnet im August
Mit einem eingeschränkten Angebot an drei Tagen pro Woche meldet sich das Kommunale Kino zurück. Karten gibt es nur online und welche Filme laufen werden, ist noch nicht entschieden.
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