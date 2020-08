Bickenbacher Partnerschaftsverein verschiebt Besuche

Jetzt teilen:

KONTAKT Anmeldungen zu seinen Angeboten nimmt der Bickenbacher Partnerschaftsverein in seiner Geschäftsstelle im Rathaus unter 06257-9 33 0 43 oder unter paola.hennemann@bickenbach-bergstrasse.de entgegen.

BICKENBACH - Betroffen von der Corona-Pandemie und ihren Folgen ist auch der Bickenbacher Partnerschaftsverein mit seinem Jahresprogramm für 2020, der deswegen die Jubiläumsfeier zur 20-jährigen Beziehung mit dem italienischen Tricarico in diesem Jahr absagen und auch weitere Angebote streichen musste.

„Wir wollen dieses Jubiläum im kommenden Jahr nachholen“, teilt dazu die Vorsitzende Waltraud Bernhard mit, die darauf verweist, dass die Corona-Krise gerade auch die italienische Partnerstadt besonders hart getroffen habe, dort scheine allerdings derzeit das Schlimmste überstanden zu sein. Ebenfalls gestrichen wurde wegen der Corona-Problematik die Fahrt in diesem Jahr zu den französischen Freunden nach St. Philbert. Dafür wird diese Reise im kommenden Jahr vom 2. bis 6. Juni nachgeholt mit einer Zwischenübernachtung in Reims. Dazu nimmt der Verein derzeit noch Anmeldungen entgegen. Geplant ist auch schon der Gegenbesuch aus St. Philbert in Bickenbach, der für den Herbst 2021 angesetzt worden ist.

Bouletermine werden wieder angeboten

Wieder aufgenommen hat der Partnerschaftsverein hingegen seine regelmäßigen Angebote wie die Boule- und Stammtischtermine. So treffen sich die Boulespieler bei gutem Wetter an jedem ersten Donnerstag eines Monats an der gemeindlichen Bouleanlage beim Platz der Freundschaft im Pfarrgarten ab 18 Uhr, später im Jahr ab November bereits um 17 Uhr. Der monatliche Stammtisch an jedem zweiten Mittwoch trifft sich wieder ab 19 Uhr im Lokal „Il Centro“ in Bickenbach. Auch die eigentlich regelmäßigen Sprachkurse in Italienisch und Französisch, die ausgefallen waren, sind jetzt nach den Sommerferien wieder im Angebot.

Noch freie Plätze meldet der Verein für seine Fahrt am 28. Oktober nach Marktheidenfeld zur Besichtigung des historischen Franck-Hauses und mit einem kleinen Rahmenprogramm, dazu sind noch weitere Anmeldungen möglich. Die zunächst wegen Corona abgesagte Jahresversammlung im April soll nun am 20. November nachgeholt werden und am 12. Dezember steht ein Besuch auf dem Marburger Weihnachtsmarkt auf dem Programm. Auch dazu sind noch weitere Teilnehmer willkommen.

Andere Unternehmungen hat der Bickenbacher Partnerschaftsverein von diesem Jahr auf 2021 verschoben. Dazu gehören der Besuch des Musicals „Robin Hood“ und die Tour nach Frankfurt zum Besuch der Altstadt. Für beide Angebote wird Waltraud Bernhard rechtzeitig die neuen Termine bekannt geben.