Big-Brother-Negativpreis an Unternehmen verliehen

Die deutschen „Big Brother Awards“ werden nach britischem Vorbild seit dem Jahr 2000 vom Verein Digitalcourage als Negativpreis an „die größten Datensünder des letzten Jahres vergeben“ verliehen. Eine Jury nach Vorschlägen in mehreren Kategorien Firmen, Organisationen und Politiker als Preisträger aus. Die Verleihung fand am Freitagabend in Bielefeld statt. Informationen gibt es unter