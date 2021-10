Billy Idol rockt im Sommer 2022 in Wiesbaden

Billy Idol kommt 2022 nach Wiesbaden und gibt ein Konzert in der Brita-Arena. (Archivfoto: Paul Zinken)

BERLIN - Am 26. Juni 2022 kommt Billy Idol nach Wiesbaden. Auf seiner gerade angekündigten „The Roadside Tour 2022" macht die Punk-Ikone in sechs deutschen Städten Station. Neben Wiesbaden dürfen sich noch Bonn, Wiesbaden, München, Halle, Hamburg und Berlin über ein Billy Idol Konzert 2022 freuen. Das Konzert in der hessischen Landeshauptstadt findet in der Brita-Arena statt, die sich bereits in diesem Sommer als Konzert-Bühne bestens bewährt hat.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am 8. Oktober, aber Ticketmaster weist darauf hin, dass es hier Tickets und VIP Packages bereits 24 Stunden vorher im offiziellen Ticketmaster Presale gibt. Hier heißt es: „Neben regulären Sitz- und Stehplätzen (je nach Location) gibt es außerdem exklusive VIP Tickets mit der Möglichkeit, Billy Idol vor Ort zu treffen: Das Billy Idol and Steve Stevens VIP Meet & Greet Package beinhaltet neben dem Meet & Greet auch eine Foto-Möglichkeit mit Billy Idol und Steve Stevens sowie exklusives Merchandise, ein signiertes Poster, einen Merch-Gutschein und einen VIP Erinnerungspass - nur solange der Vorrat reicht!“

In der Brita-Arena haben sich jetzt bereits weitere prominente Musiker angekündigt: Sarah Connor kommt am 9. Juni, Lionel Richie hat sich für den 22. Juni angekündigt.