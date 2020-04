Binger Kirchen improvisieren in der Krise

ONLINEANGEBOTE DER KIRCHEN

Einkaufsservice „Du bist nicht allein“: Ulrike Krenzel im Caritaszentrum St. Elisabeth Telefon: 06721-91 77 34, Mobil: 0160-95 23 70 97, Mail: u.krenzel@caritas-bingen.de



Telefonische Gesprächsmöglichkeit „Ganz Ohr“. Ab dem 8. April stehen täglich zwischen 16 und 17 Uhr Seelsorger(innen) beider Konfessionen telefonisch zu einem Gespräch zur Verfügung.



Übertragung der Gottesdienste aus der Basilika St. Martin. Über die Homepage: www.pfarrei-bingen.de.



Weitere geistliche Angebote: Lied der Woche: Karfreitag, Ostermontag und Weißen Sonntag ein Video, in dem aus dem Gotteslob vorgesungen wird.



Orgelstück der Woche: jeden Mittwoch ein Video, in dem Regionalkantor Alexander Müller ein Orgelstück einspielt.



Licht der Hoffnung: Glocken am Abend um 19 Uhr. An jedem Abend läuten die Glocken der Binger Kirchen und rufen zum Gebet in dieser Krisenzeit.



Das katholische Pfarrbüro ist für Publikumsverkehr geschlossen, aber per Mail (pfarrei.bingen@bistum-mainz.de) bzw. Telefon (06721-99 07 40) erreichbar.



Die evangelischen Kirchengemeinden bieten außerdem an: An Karfreitag wird Dekan Olliver Zobel den Gottesdienst halten. Die Osternacht gestaltet die Evangelische Jugend. Für den Ostersonntagsgottesdienst können der Pfarrerin unter dem Motto #Hoffnunghamstern Fotos geschickt werden, gerne mit ein oder zwei Sätzen, die erzählen, was an diesem Bild Hoffnung macht. Einige dieser Bilder werden dann im Ostergottesdienst vorkommen.



Evangelische Johanneskirchengemeinde, Kurfürstenstraße 4, Telefon: 06721-98 41 52, www.bingen-evangelisch.de, E-Mail: tanja.brinkhaus-bauer@ekhn.de. Auf der Homepage findet sich auch der Link zu den Gottesdienstübertragungen sowie weitere Informationen.